МВФ назвал Brexit без сделки главным риском для британской экономики

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Основным риском для экономики Великобритании остается выход страны из ЕС без заключения соглашения по Brexit, говорится в аналитическом отчете Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению МВФ, выход из ЕС без соглашения или с условием высоких торговых барьеров приведет к более низкому, чем ожидалось, росту британской экономики.

В финансовом институте также негативно оценили возможный вариант будущих отношений Лондона и Брюсселя по правилам ВТО. "Сценарий, в котором будущая торговля между Великобританией и ЕС будет регулироваться правилами ВТО, по оценкам, приведет к потерям промпроизводства примерно на 5-8% по сравнению со сценарием "Brexit без соглашения" в долгосрочной перспективе", — считают в МВФ.

Однако наихудшим вариантом развития Brexit может быть выход из ЕС без переходного периода, полагают эксперты. Инвесторы могут отвернуться от британских активов, что приведет к резкому падению стоимости этих активов, а также снизит потребительское и деловое доверие. В конечном итоге, все это может нанести серьезный удар по экономике Великобритании, отмечается в отчете.

"Неупорядоченный выход, вероятно, приведет к широкомасштабным сбоям в промпроизводстве и услугах. Внешняя торговля также будет затронута, поскольку Великобритания начнет торговать по правилам ВТО", — подчеркивает МВФ. Согласно прогнозу МВФ, рост ВВП Великобритании в 2018 году составит 1,4%, в 2019 году — 1,5% на фоне продолжавшейся долгое время неопределенности переговоров по Brexit.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.