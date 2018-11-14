Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 50 человек

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии возросло по меньшей мере до 50 человек, сообщает пожарный департамент штата.

По данным на утро среды по местному времени, подавляющее число людей (48 человек) погибли в результате пожара "Кэмп", начавшегося 8 ноября на севере штата в районе города Парадайз, название которого переводится как "рай". В ходе тушения также пострадали трое пожарных.

Площадь пожара сейчас оценивается в 52,6 тысячи гектаров. Огнем были уничтожены более восьми тысяч домов и строений. Ожидается, что полностью остановить распространение огня удастся лишь к 30 ноября. Сейчас в борьбе со стихией здесь принимают участие свыше 5,6 тысячи человек.

Еще два человека погибли в результате пожара "Вулси", который бушует в районе городка Малибу рядом с Лос-Анжелесом на общей площади около 40 тысяч гектаров. Также пострадали трое пожарных. Огнем уничтожены свыше 430 домов. Локализация пожара, с которым ведут борьбу более 3,6 тысячи человек, ожидается 18 ноября.