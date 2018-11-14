Сирия осудила удары Израиля по сектору Газа

ДАМАСК, 14 ноя – РИА Новости. Сирия осуждает авиаудары Израиля по целям в секторе Газа, заявил МИД САР.

Во внешнеполитическом ведомстве Сирии заявили, что в ходе агрессии израильские самолеты применяли "запрещенное международными конвенциями оружие", что привело к сотням жертв и раненых среди палестинцев, в основном – женщин и детей. МИД назвал действия Израиля дискриминационными.

"Сирия жестко осуждает израильскую агрессию и требует от международного сообщества немедленно остановить ее и показать преступный характер Израиля и его политики с учетом того, что продолжающаяся оккупация арабских территорий является основной причиной напряжения и кровопролития, не говоря уже о неограниченной поддержке Израиля и его агрессии против палестинцев со стороны США и их структур", — говорится в заявлении МИД, опубликованном пресс-службой.

В заявлении отмечается, что Сирия на стороне палестинского народа и поддерживает его амбиции по созданию палестинского государства.

Израиль с вечера понедельника нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы. Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.