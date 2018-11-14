В ОБСЕ не комментируют данные о детских лагерях правых радикалов на Украине

ВЕНА, 14 ноя – РИА Новости. ОБСЕ не комментирует информацию СМИ о детских лагерях праворадикальных групп на Украине, сообщил РИА Новости представитель организации Шив Шарма.
"Мы не можем комментировать сообщения СМИ, основывающиеся на не проверенной нами информации", — сообщил Шарма.
В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине на вопрос, будут ли проверять данную информацию, РИА Новости сообщили: "Миссия не комментирует подобные вопросы. СММ устанавливает факты, которые отображаются в ежедневных отчетах миссии, доступных широкой общественности".