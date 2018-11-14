ЕП принял резолюцию с призывом не размораживать помощь Молдавии до выборов

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европарламент одобрил в среду резолюцию, в которой выразил обеспокоенность отступлением от демократических стандартов в Молдавии, положением дел в сфере соблюдения законности и борьбы с коррупцией в этой стране, и призвал ЕС не размораживать выделение помощи Кишиневу до проведения выборов в 2019 году.

В июле миссия ЕС в Молдавии сообщила, что Еврокомиссия отложила перевод первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева. Кроме того, в начале июля ЕП одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдавии, а также с предложением увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

"Депутаты Европарламента отмечают некоторые достижения в области торговли, энергетики, реформы банковского сектора, государственного управления и управления государственными финансами, но при этом они особенно обеспокоены уровнем коррупции, отсутствием независимой судебной системы и отступлением от демократических стандартов", — говорится в сообщении ЕП по итогам одобрения документа.

"Молдавия находится в ловушке олигархических интересов с экономической и политической властью в руках небольшой группы людей, оказывающих свое влияние на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и СМИ", — говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента призвали молдавские власти решить эти проблемы, подтвердив, что финансовая поддержка ЕС этой стране должна предоставляться только после парламентских выборов в стране, запланированных на февраль 2019 года, при условии, что они будут проведены в соответствии с международно признанными стандартами и оценены специализированными международными органами.

"Европейский парламент по-прежнему серьезно обеспокоен сокращением пространства для демократии и верховенства закона в Молдавии. В то же время Молдавия имеет особое значение для ЕС. Поэтому я по-прежнему верю в открытый и демократический диалог с властями Кишинева, направленный на полную реализацию этих ключевых элементов Соглашения об ассоциации. Это единственный путь к европеизации республики", — заявил докладчик по Молдавии Пятрас Ауштрявичюс.