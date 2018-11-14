Правительство ДНР будет сформировано в ближайшее время, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Новый кабинет министров самопровозглашенной Донецкой народной республики будет сформирован в ближайшее время, кардинальных перестановок не ожидается, заявил в среду журналистам избранный на пост главы ДНР Денис Пушилин.

"Кабинет министров будет сформирован в ближайшее время. Что касается изменений – это постоянный процесс. Я бы не ждал каких-то кардинальных шагов в этом направлении", — сказал Пушилин.

Выборы главы и депутатов прошли в ДНР 11 ноября. В среду в ЦИК сообщили, что Пушилин признан избранным главой ДНР, а возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" займет в парламенте 74 места из 100.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.