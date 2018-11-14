Пушилин пообещал продолжить курс на интеграцию с Россией

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Избранный на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что курс на интеграцию с Россией будет продолжен.

Выборы главы и депутатов прошли 11 ноября в ДНР. В среду в ЦИК сообщили, что Пушилин признан избранным главой ДНР, а возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" займет в парламенте 74 места из 100. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Будет продолжена работа по трем основным направлениям: интеграция с РФ, развитие экономики, борьба с коррупцией. Курс на Российскую Федерацию будет продолжен. Это не только культурная, социальная интеграция, но и экономическая", — сказал журналистам Пушилин.

Он также поблагодарил жителей республики за высокую явку на выборах и пообещал приложить все усилия, "чтобы оправдать оказанное доверие".