Пушилин пообещал продолжить курс на интеграцию с Россией

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Избранный на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что курс на интеграцию с Россией будет продолжен.
"Будет продолжена работа по трем основным направлениям: интеграция с РФ, развитие экономики, борьба с коррупцией. Курс на Российскую Федерацию будет продолжен. Это не только культурная, социальная интеграция, но и экономическая", — сказал журналистам Пушилин.
Он также поблагодарил жителей республики за высокую явку на выборах и пообещал приложить все усилия, "чтобы оправдать оказанное доверие".