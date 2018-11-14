Пушилин назвал эскалацию в Донбассе после выборов в ДНР и ЛНР маловероятной

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе на данный момент маловероятно, но провокации на линии соприкосновения со стороны украинских силовиков будут продолжаться, считает Денис Пушилин, избранный на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Выборы главы и депутатов прошли в ДНР 11 ноября. В среду в ЦИК сообщили, что Пушилин признан избранным главой ДНР, а возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" займет в парламенте 74 места из 100. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Что касается военной эскалации, мое убеждение, что Украина находится в растерянности. Поэтому пойти на какую-то эскалацию — сомневаюсь, что это будет. Но на линии соприкосновения Украина будет продолжать совершать провокации", — сказал Пушилин.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис ПУшилин. Он, по данным ЦИК победил с 60,85% голосов.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.