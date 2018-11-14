Пушилин назвал эскалацию в Донбассе после выборов в ДНР и ЛНР маловероятной

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе на данный момент маловероятно, но провокации на линии соприкосновения со стороны украинских силовиков будут продолжаться, считает Денис Пушилин, избранный на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Что касается военной эскалации, мое убеждение, что Украина находится в растерянности. Поэтому пойти на какую-то эскалацию — сомневаюсь, что это будет. Но на линии соприкосновения Украина будет продолжать совершать провокации", — сказал Пушилин.
Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис ПУшилин. Он, по данным ЦИК победил с 60,85% голосов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.