ООН ценит поддержку России, заявила замгенсека организации

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ООН ценит поддержку со стороны России и тесно работает с российской миссией, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы очень ценим поддержку и роль Российской Федерации в ООН, тесно работаем с вашей миссией. У нас очень хорошие отношения с ней", — сказала она на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Замгенсека отметила, что очень рада находиться в Москве и просила передать привет спикеру СФ Валентине Матвиенко.

Ранее Дикарло встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и Сергеем Вершининым.

Розмари Дикарло была назначена на пост замгенсека ООН по политическим вопросам в конце марта. Она сменила на этом посту Джеффри Фелтмана. Ранее Дикарло занимала пост зампостпреда США при ООН.