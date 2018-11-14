Пушилин не исключил личного участия в минском процессе по Донбассу

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Избранный на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил личного участия в урегулировании конфликта в Донбассе в рамках минского процесса.

Полномочным представителем ДНР в контактной группе с осени 2014 года был Пушилин. После убийства главы ДНР Александра Захарченко на заседании парламента Пушилин был назначен врио главы республики. В контактной группе его сменила исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

"С минской площадкой все понятно, есть полномочный представитель ДНР – это Наталья Никонорова. Что касается моего личного участия, оно не исключается, но при обсуждении каких-то важных вопросов, если того будет требовать ситуация", — сказал журналистам Пушилин.

Выборы главы и депутатов прошли в ДНР 11 ноября. В среду в ЦИК сообщили, что Пушилин признан избранным главой ДНР, а возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" займет в парламенте 74 места из 100. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.