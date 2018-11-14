Племянница экс-полковника ГРУ Скрипаля пишет о нем книгу

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала РИА Новости, что к февралю намерена завершить книгу о своем дяде, в которой расскажет, каким он был человеком, и какую роль покушение на его жизнь сыграло в жизни его близких.
"Я пишу книгу, к февралю-месяцу она будет закончена", — рассказала Скрипаль.
По ее словам, она ведет переговоры с издательствами, но пока конкретных договоренностей нет.
"Акцент в книге будет на то, как вся эта ситуация повлияла на всех нас. Конечно, мы отталкиваемся от трагедии в Солсбери, но больше книга будет о Сергее Викторовиче как о человеке", — сказала собеседница.
Скрипаль отметила, что покушение на жизнь Скрипаля "перевернула с ног на голову" жизнь его близких. При этом, по ее словам, нельзя сказать, что влияние было исключительно негативным, были и положительные моменты.