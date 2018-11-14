В ДНР не рассчитывали на признание Западом выборов, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Избранный на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР не рассчитывали на признание Западом результатов выборов.
"То, что со стороны Украины, стран Запада были попытки сорвать выборы, бойкотировать, как это призывало делать посольство США, — подобные шаги не увенчались успехом. Выборы состоялись, и явка была большой. Рассчитывать на признание стран Запада мы бы не спешили… Признав наши выборы, они признали бы некую легитимность нашей республики", — сказал Пушилин журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.