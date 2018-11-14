ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации с детскими лагерями праворадикальных групп и будет подтверждать эту информацию, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения (информации – ред.) в соответствии со своей методологией – интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека", — сказала она.

Накануне телеканал "Евроньюс" показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области Украины детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. Как отмечается в сюжете, "наставник" из молодёжной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодёжи и спорта Украины, отмечает телеканал.