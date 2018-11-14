Богатые тоже плачут: пожары в Калифорнии оставили звезд без элитного жилья

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лесные пожары в американском штате Калифорния, которые уже называют наиболее разрушительными в истории штата, не останавливаются ни перед чем – огонь не могут остановить ни массированные отряды пожарных, ни громкие имена голливудских знаменитостей, чьи дома стихия безжалостно превращает в пепел. Насколько велики финансовые потери популярных актеров и музыкантов, пока судить сложно, но речь будет идти как минимум о десятках миллионов долларов.

На данный момент в Калифорнии бушует несколько крупных пожаров. В общей сложности в штате эвакуированы более 300 тысяч человек, погибли по меньшей мере 48 человек. Один из пожаров, названный Woolsey, охватил округи Лос-Анджелес и Вентура, добравшись до города Малибу, где и живет большое число знаменитостей. Лесные пожары в Калифорнии объявлены президентом США Дональдом Трампом масштабным стихийным бедствием.

Осталась лишь любовь

Актриса и эпатажная певица Майли Сайрус стала одной из тех, чей дом был разрушен полностью. Фотографию сгоревшего особняка в Малибу выложил в Instagram ее жених, актер австралийского происхождения Лиам Хемсворт. Фотография получилась весьма символичной.

"Это были тяжелые дни. Это все, что осталось от моего дома. Любовь", — подписал Хемсворт фотографию пепелища с едва различимыми очертаниями дома, но "пережившими" пожар крупным буквами love (любовь с английского), которые, как можно предположить, украшали дом пары.

По данным СМИ, стоимость особняка пары составляет около 2,5 миллионов долларов. Но Сайрус и Хемсворт не унывают. "Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда", — написала певица в Twitter.

Сайрус также поблагодарила пожарных и призвала делать пожертвования для тех, кто пострадал от пожаров. Сайрус и Хемсворт и сами не остаются в стороне – они пожертвовали полмиллиона долларов Фонду Малибу.

Трагедия, возможно, будет иметь для звездной пары и еще одно негативное последствие, помимо убытков и психологических переживаний. По неофициальной информации американских СМИ, пара планировала провести в сгоревшем особняке свадьбу. Теперь, говорят источники, они вынуждены отложить бракосочетание.

Кому спасать Малибу?

Сайрус и Хемсворт не единственные, кто жертвует средства на борьбу со стихией и ее последствиями. Свои пожертвования сделали, среди прочих, актриса Сандра Буллок, популярная телеведущая Эллен Дедженерес.

Актер шотландского происхождения Джерард Батлер, оказавшийся на слуху у российских кинолюбителей из-за скандального фильма "Хантер Киллер", призвал оказывать финансовую помощь пожарным после того, как застал свой дом в Малибу, оценочная стоимость которого составляет примерно 6,5 миллионов долларов, частично разрушенным огнем.

На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома. "Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации… Как и всегда, я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, (на которые идут) пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса", — говорится в подписи к фотографии. Батлер также призвал поддержать пожарных.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

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Вопрос финансирования в целом стал достаточно политивизированным на фоне общего раскола в американском обществе между демократами и республиканцами. Отправной точкой дебатов стал твит президента Трампа.

"Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет", — написал Трамп.

С мнением президента не согласились калифорнийские пожарные, либеральные СМИ и, собственно, знаменитости. Так, потерявший дом в пожаре музыкант Нил Янг в открытом письме осудил президента США Дональда Трампа за его политику в сфере изменения климата, заявив, что результатом данного процесса стали пожары.

"Калифорния уязвима не из-за плохого управления лесным хозяйством, как хотел бы Дональд Трамп, чтобы мы думали… Мы уязвимы из-за изменения климата… Наша температура (в штате) выше, чем когда-либо", — написал Янг на собственном сайте.

Музыкант заявил, что Трамп "отвергает научные данные" и больше заботится "о собственном мнении", чем о гражданах. Янг, который хоть и живет с 1960 годов в США, остается гражданином Канады, выразил надежду, что повлиять на ситуацию сможет новый состав Конгресса.

На грани

Среди других лишившихся недвижимости знаменитостей оказались актриса Ким Бейсингер, музыкант Робин Тин, наиболее известный по хиту "Blurred lines", актер Дэвид Чокачи, снимавшийся в популярном телевизионном сериале "Спасатели Малибу", участница реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Камиль Грэммер, актриса Шеннен Доэрти ("Беверли-Хиллз, 90210", "Зачарованные"), режиссер Скотт Дерриксон, снявший "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

В целом стихия затронула даже большее число знаменитостей, многим пришлось эвакуироваться, как, например, актеру Уиллу Смиту, певице и уже состоявшейся актрисе Леди Гаге, телеведущей и модели Ким Кардашьян, которая, по данным СМИ, вместе с супругом, рэпером и дизайнером Канье Уэстом даже наняла "частных пожарных", чтобы защищать свои владения, оцениваемые в 60 миллионов долларов.

Впрочем, защищаться знаменитостям приходится не только от огня, но и от мародёров. Так, бывший мотогонщик, супруг певицы Пинк Кэри Харт, которые также были вынуждены эвакуироваться из своего особняка стоимостью 110 миллионов долларов, пригрозил мародёрам, выложив в Instagram фотографию вооруженных мужчин и подписав ее: "Были замечены мародёры, взламывающие дома. Так, если вы мародёр, подумайте дважды, если вы направляетесь обратно в Малибу".

Мародёрство, действительно, стало не меньшей угрозой для благосостояния и благополучия калифорнийских знаменитостей. Дочь Ким Бейсингер, модель Айрленд Болдуин попала в неприятную ситуацию – офицер полиции отказался пускать ее к дому (сгоревшему, как выяснилось позже), потому что у нее не было регистрации в Малибу и заподозрил в ней мародёрку. "Он буквально обвинил нас в том, что мы мародёры, и пригрозил, что арестует нас, если мы не перестанем доставлять ему хлопоты", — написала Болдуин в Twitter.

Страдают в Калифорнии не только, собственно, его обитатели и их собственность. Нашумевшей новостью стало известие о том, что в городе Агура-Хиллз сгорело Ранчо Парамаунт. Ранчо принадлежит компании Paramount Pictures почти столетие. Здесь снимались многие вестерны, черно-белые и немые фильмы, но сегодня ранчо известно в большей степени как одно из мест съемок популярного сериала "Мир дикого Запада".

Частично разрушенным оказался особняк, в котором снимается популярное в США реалити-шоу "Холостяк". Находящий во все том же Агура-Хиллз особняк к радости переживавших фанатов отделался небольшими разрушениями благодаря 16-летней девушке, вовремя оповестивших пожарных о возгорании на его территории.