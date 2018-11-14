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Богатые тоже плачут: пожары в Калифорнии оставили звезд без элитного жилья

(обновлено: 16:48 14.11.2018)
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© AFP 2018 / Apu GomesТушение лесных пожаров в Калифорнии, США. Архивное фотоТушение лесных пожаров в Калифорнии, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Apu Gomes

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лесные пожары в американском штате Калифорния, которые уже называют наиболее разрушительными в истории штата, не останавливаются ни перед чем – огонь не могут остановить ни массированные отряды пожарных, ни громкие имена голливудских знаменитостей, чьи дома стихия безжалостно превращает в пепел. Насколько велики финансовые потери популярных актеров и музыкантов, пока судить сложно, но речь будет идти как минимум о десятках миллионов долларов.

Лесные пожары в Калифорнии, США
© AP Photo / Noah Berger
Крупнейшие лесные пожары в мире в 2007-2018 годах

На данный момент в Калифорнии бушует несколько крупных пожаров. В общей сложности в штате эвакуированы более 300 тысяч человек, погибли по меньшей мере 48 человек. Один из пожаров, названный Woolsey, охватил округи Лос-Анджелес и Вентура, добравшись до города Малибу, где и живет большое число знаменитостей. Лесные пожары в Калифорнии объявлены президентом США Дональдом Трампом масштабным стихийным бедствием.

Осталась лишь любовь

Актриса и эпатажная певица Майли Сайрус стала одной из тех, чей дом был разрушен полностью. Фотографию сгоревшего особняка в Малибу выложил в Instagram ее жених, актер австралийского происхождения Лиам Хемсворт. Фотография получилась весьма символичной.

"Это были тяжелые дни. Это все, что осталось от моего дома. Любовь", — подписал Хемсворт фотографию пепелища с едва различимыми очертаниями дома, но "пережившими" пожар крупным буквами love (любовь с английского), которые, как можно предположить, украшали дом пары.

 

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It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires. I spent the day in Malibu yesterday and it was amazing to see the community pulling together to help each other out in any way they can. Malibu is a strong community and this event is only going to make it stronger. Thankful for the all the great local guys that helped keep smaller fires out around my property. I love u guys. I love you Malibu. Thank you to all the hero firefighters around California. It’s going to be a journey to rebuild. Stay strong all. To help/donate visit @malibufoundation and @happyhippiefdn

Публикация от Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

 

По данным СМИ, стоимость особняка пары составляет около 2,5 миллионов долларов. Но Сайрус и Хемсворт не унывают. "Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда", — написала певица в Twitter.

Американский флаг в охваченном пожаром городе Парадайс. Архивное фото
© REUTERS / Stephen Lam
Глава Tesla предложил помощь в эвакуации пострадавших от пожаров

Сайрус также поблагодарила пожарных и призвала делать пожертвования для тех, кто пострадал от пожаров. Сайрус и Хемсворт и сами не остаются в стороне – они пожертвовали полмиллиона долларов Фонду Малибу.

Трагедия, возможно, будет иметь для звездной пары и еще одно негативное последствие, помимо убытков и психологических переживаний. По неофициальной информации американских СМИ, пара планировала провести в сгоревшем особняке свадьбу. Теперь, говорят источники, они вынуждены отложить бракосочетание.

Кому спасать Малибу?

Сайрус и Хемсворт не единственные, кто жертвует средства на борьбу со стихией и ее последствиями. Свои пожертвования сделали, среди прочих, актриса Сандра Буллок, популярная телеведущая Эллен Дедженерес.

Актер шотландского происхождения Джерард Батлер, оказавшийся на слуху у российских кинолюбителей из-за скандального фильма "Хантер Киллер", призвал оказывать финансовую помощь пожарным после того, как застал свой дом в Малибу, оценочная стоимость которого составляет примерно 6,5 миллионов долларов, частично разрушенным огнем.

На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома. "Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации… Как и всегда, я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, (на которые идут) пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса", — говорится в подписи к фотографии. Батлер также призвал поддержать пожарных.

Вопрос финансирования в целом стал достаточно политивизированным на фоне общего раскола в американском обществе между демократами и республиканцами. Отправной точкой дебатов стал твит президента Трампа.

"Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет", — написал Трамп.

С мнением президента не согласились калифорнийские пожарные, либеральные СМИ и, собственно, знаменитости. Так, потерявший дом в пожаре музыкант Нил Янг в открытом письме осудил президента США Дональда Трампа за его политику в сфере изменения климата, заявив, что результатом данного процесса стали пожары.

Пожар в городе Парадайс, Калифорния. 8 ноября 2018
© AFP 2018 / Josh Edelson
Город Парадайс в Калифорнии уничтожен лесным пожаром, пишут СМИ

"Калифорния уязвима не из-за плохого управления лесным хозяйством, как хотел бы Дональд Трамп, чтобы мы думали… Мы уязвимы из-за изменения климата… Наша температура (в штате) выше, чем когда-либо", — написал Янг на собственном сайте.

Музыкант заявил, что Трамп "отвергает научные данные" и больше заботится "о собственном мнении", чем о гражданах. Янг, который хоть и живет с 1960 годов в США, остается гражданином Канады, выразил надежду, что повлиять на ситуацию сможет новый состав Конгресса.

Электронное табло на улице показывает температура +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании. 4 августа 2018
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Среди других лишившихся недвижимости знаменитостей оказались актриса Ким Бейсингер, музыкант Робин Тин, наиболее известный по хиту "Blurred lines", актер Дэвид Чокачи, снимавшийся в популярном телевизионном сериале "Спасатели Малибу", участница реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Камиль Грэммер, актриса Шеннен Доэрти ("Беверли-Хиллз, 90210", "Зачарованные"), режиссер Скотт Дерриксон, снявший "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

На грани

В целом стихия затронула даже большее число знаменитостей, многим пришлось эвакуироваться, как, например, актеру Уиллу Смиту, певице и уже состоявшейся актрисе Леди Гаге, телеведущей и модели Ким Кардашьян, которая, по данным СМИ, вместе с супругом, рэпером и дизайнером Канье Уэстом даже наняла "частных пожарных", чтобы защищать свои владения, оцениваемые в 60 миллионов долларов.

Сгоревшие в результате пожара в Калифорнии автомобили
© AFP 2018 / Josh Edelson
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Впрочем, защищаться знаменитостям приходится не только от огня, но и от мародёров. Так, бывший мотогонщик, супруг певицы Пинк Кэри Харт, которые также были вынуждены эвакуироваться из своего особняка стоимостью 110 миллионов долларов, пригрозил мародёрам, выложив в Instagram фотографию вооруженных мужчин и подписав ее: "Были замечены мародёры, взламывающие дома. Так, если вы мародёр, подумайте дважды, если вы направляетесь обратно в Малибу".

Мародёрство, действительно, стало не меньшей угрозой для благосостояния и благополучия калифорнийских знаменитостей. Дочь Ким Бейсингер, модель Айрленд Болдуин попала в неприятную ситуацию – офицер полиции отказался пускать ее к дому (сгоревшему, как выяснилось позже), потому что у нее не было регистрации в Малибу и заподозрил в ней мародёрку. "Он буквально обвинил нас в том, что мы мародёры, и пригрозил, что арестует нас, если мы не перестанем доставлять ему хлопоты", — написала Болдуин в Twitter.

Катастрофические лесные пожары в Калифорнии
© REUTERS / Eric ThayerЛесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.Пожарные во время тушения лесных пожаров в Калифорнии, США
© REUTERS / Eric Thayer
Лесной пожар Camp на севере Калифорнии распространился на 45 тысяч гектаров и разрушил почти шесть с половиной тысяч построек.
© REUTERS / Eric ThayerНа юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.Лесные пожары в Калифорнии, США
© REUTERS / Eric Thayer
На юге бушуют два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill распространился на 1,8 тысячи гектаров.
© AP Photo / Noah BergerНа юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.Олени гуляют возле сгоревшего дома в Калифорнии
© AP Photo / Noah Berger
На юге Калифорнии огонь уничтожил 179 строений и угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.
© REUTERS / Eric ThayerПогиб 31 человек: 29 на севере Калифорнии и двое на юге штата.Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
© REUTERS / Eric Thayer
Погиб 31 человек: 29 на севере Калифорнии и двое на юге штата.
© AP Photo / Paul EliasЕще 228 человек пропали без вести.Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
© AP Photo / Paul Elias
Еще 228 человек пропали без вести.
© AP Photo / John LocherЭвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.Девушка с собакой возле сгоревшего дома в Калифорнии, США
© AP Photo / John Locher
Эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес.
© AP Photo / John LocherИз-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
© AP Photo / John Locher
Из-за пожаров в Калифорнии объявили режим ЧП.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезидент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Президент США Дональд Трамп назвал разрушения катастрофическими.
© REUTERS / Stephen LamС последствиями стихии борются несколько тысяч пожарных.Пожарные обсуждают ситуацию с лесными пожарами в Калифорнии, США
© REUTERS / Stephen Lam
С последствиями стихии борются несколько тысяч пожарных.
© AFP 2018 / Apu GomesПомощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
© AFP 2018 / Apu Gomes
Помощь с транспортировкой пострадавших предложил миллиардер и глава Tesla Илон Маск.
© AP Photo / Chris PizzelloСгоревший дом в Калифорнии.Женщина стоит на месте сгоревшего дома в Калифорнии, США
© AP Photo / Chris Pizzello
Сгоревший дом в Калифорнии.
© REUTERS / Stephen LamПожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.Женщины, спасавшие лошадей во время лесных пожаров в Калифорнии, США
© REUTERS / Stephen Lam
Пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezОт стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
От стихии пострадали многие знаменитости. Огонь уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу и затронул владения рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
© REUTERS / Mario AnzuoniПожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США
© REUTERS / Mario Anzuoni
Пожар оставил без дома шотландского актера Джерарда Батлера, известного по фильмам "300 спартанцев" и "Призрак Оперы".
© AP Photo / Noah BergerЛишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".Лесные пожары в Калифорнии, США
© AP Photo / Noah Berger
Лишился дома канадский музыкант Нил Янг, автор саундтрека к фильму Джима Джармуша "Мертвец".
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Страдают в Калифорнии не только, собственно, его обитатели и их собственность. Нашумевшей новостью стало известие о том, что в городе Агура-Хиллз сгорело Ранчо Парамаунт. Ранчо принадлежит компании Paramount Pictures почти столетие. Здесь снимались многие вестерны, черно-белые и немые фильмы, но сегодня ранчо известно в большей степени как одно из мест съемок популярного сериала "Мир дикого Запада".

Частично разрушенным оказался особняк, в котором снимается популярное в США реалити-шоу "Холостяк". Находящий во все том же Агура-Хиллз особняк к радости переживавших фанатов отделался небольшими разрушениями благодаря 16-летней девушке, вовремя оповестивших пожарных о возгорании на его территории.

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Калифорния в огне: последствия самого смертоносного пожара в истории США
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