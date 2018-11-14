У берегов Газы от огня израильских военных погиб палестинский рыбак

ГАЗА, 14 ноя — РИА Новости. Палестинский рыбак погиб на севере сектора Газа от огня, открытого израильскими военными, заявил в среду РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"От огня израильских военных в море на севере сектора Газа погиб 23-летный палестинский рыбак", — сообщил аль-Кидра.

Ранее в среду на границе с сектором Газа произошла еще одна стычка палестинца с израильскими военными. По данным пресс-службы израильской армии, у пограничной стены на севере анклава был замечен вооруженный ножом и ножницами для проволоки палестинец. Он забросал военных гранатами, которые, однако, не разорвались. Израильские военные открыли ответный огонь и задержали палестинца.

Израиль с вечера понедельника нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы. Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.