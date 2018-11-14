Париж сохраняет осторожность в отношении проекта соглашения по Brexit

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция сохраняет осторожность по вопросу чернового соглашения Великобритании и ЕС по Brexit, власти будут изучать его детально, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

"Это ободряющий знак в контексте того, что было в последние недели и месяцы. Мы сохраняем большую осторожность (по этому вопросу)", — сказал Гриво на брифинге.

По его словам, французским властям "понадобится время, чтобы изучить детали проекта".

Вечером во вторник на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.