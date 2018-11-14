Париж сохраняет осторожность в отношении проекта соглашения по Brexit

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция сохраняет осторожность по вопросу чернового соглашения Великобритании и ЕС по Brexit, власти будут изучать его детально, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.
"Это ободряющий знак в контексте того, что было в последние недели и месяцы. Мы сохраняем большую осторожность (по этому вопросу)", — сказал Гриво на брифинге.
По его словам, французским властям "понадобится время, чтобы изучить детали проекта".
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.
Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.