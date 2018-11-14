На выборах в ДНР проголосовали более 1,3 миллиона человек, уточнили в ЦИК

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. Архивное фото

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек проголосовали на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, уточнила в среду председатель центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

"Общее число избирателей составило 1,6 миллиона человек. Из них пришли на избирательные участки 1,3 миллиона человек. Явка составила 80,1% от всех избирателей", — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР проходили 11 ноября. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.