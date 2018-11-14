Два израильских министра ушли в отставку из-за перемирия в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя – РИА Новости. Министр алии и интеграции, член партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Софа Ландвер подала в отставку вслед за лидером партии Авигдором Либерманом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министра Людмила Лагуш.

По ее словам, фракция партии "Наш дом Израиль" в кнессете, поддержав главу, выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию. Заявление об отставке выступит в силу в течение 48 часов.

Ландвер занимала пост министра алии и интеграции более девяти лет, инициировав множество программ и законопроектов, направленных на улучшение жизни репатриантов.

Либерман подал в отставку из-за несогласия с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа. Он призывал нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.

Либерман объявил, что партия "Наш дом Израиль" выходит из правящей парламентской коалиции. Также он заявил, что следует как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Уход русскоязычного лидера партии "Наш дом Израиль" не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального 61 мандата из 120.

Либерман занял пост министра обороны в 2016-м — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.