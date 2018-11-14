ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя – РИА Новости. Министр алии и интеграции, член партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Софа Ландвер подала в отставку вслед за лидером партии Авигдором Либерманом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министра Людмила Лагуш.
Ландвер занимала пост министра алии и интеграции более девяти лет, инициировав множество программ и законопроектов, направленных на улучшение жизни репатриантов.
Либерман подал в отставку из-за несогласия с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа. Он призывал нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.
Уход русскоязычного лидера партии "Наш дом Израиль" не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального 61 мандата из 120.
Либерман занял пост министра обороны в 2016-м — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.