Македония потребовала от Венгрии выдать экс-премьера

БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Глава правительства Македонии Зоран Заев назвал экс-премьера Николу Груевского, приговоренного к двум годам тюрьмы, "трусом" и потребовал от Венгрии его выдачи, согласно правилам ЕС.

Глава МВД Македонии Оливер Спасовски заявил в среду, что экс-премьер объявлен в международный розыск, и Венгрия должна отказать ему в политическом убежище. Глава кабмина выступил еще более эмоционально.

"Речь не идет о политиканстве в Республике Македония. Речь идет об окончательном вердикте суда, вступившем в силу в отношении осужденного преступника. Если Венгрия – часть Евросоюза, недопустимо, чтобы страна-член ЕС не соблюдала верховенство закона. Для нас эта европейская ценность является святыней", — заявил премьер Заев на брифинге в правительстве, который транслировали македонские СМИ.

"Уверяю вас, что дружеские отношения между двумя нашими странами не зависят от каких-либо личных дружеских отношений… и Венгрия выдаст Николу Груевского в ближайшие дни для отбытия тюремного срока", — отметил македонский премьер.

По его словам, бывший глава правительства является "трусом, который все время говорил, что готов взять на себя ответственность и пойти в тюрьму", а когда пришло время отвечать за свои поступки, "сбежал за границу".

Бывший премьер республики и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден Основным судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в минувшую пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение неизвестно с четверга. Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе ВМРО-ДПМНЕ, однако не смогла его обнаружить. Во вторник Груевский написал в Facebook, что получал многочисленные угрозы своей жизни и находится в Венгрии, где попросил политическое убежище.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с насильственными беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. Процессы против своих членов ВМРО-ДПМНЕ называет "политическими гонениями" нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым.