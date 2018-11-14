Министр обороны Израиля уходит в отставку из-за Сектора Газа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что покидает свой пост. На этот шаг он прошел в знак протеста против прекращения боевых действий в секторе Газа.

Об отставке министр объявил на специальной пресс-конференции.

"Я считаю, что-то, что произошло вчера, — прекращение огня, решение, которое было принято вчера на фоне того, что делает ХАМАС, — это просто капитуляция перед террором, просто провал. Мы покупаем тишину на очень короткое время и расплачиваемся за нее безопасностью на длительный период", — сказал он.

Либерман имеет в виду принятое накануне решение правительства прекратить боевые действий в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Либерман выступал против этого решения — на пресс-конференции он назвал "фейковой новостью" сообщения о том, что голосовал за, и вновь призвал нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.

Он также добавил, что много спорил с решением о поставках в сектор Газа топлива и наличных денег, предоставленных Катаром.

"Я два с половиной года изнутри боролся за свои принципы. Было два очень серьезных момента, из-за которых я не могу больше выполнять свои обязанности. Первое — это передача денег, второе — это 500 ракет, которыми нас обстреляли, а мы не можем отвечать", — сказал министр.

Либерман занял пост министра обороны в 2016 году — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.

Выход из коалиции

Кроме того, Либерман объявил, что фракция "Наш дом Израиль" выходит из коалиции и призвал как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

По его словам, дату удастся согласовать уже к концу недели.

Уход Либермана и его партии из коалиции не лишает премьер-министра Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию с 66 до минимального 61 из 120 мандатов.

Представитель палестинского движения ХАМАС Абу Зухри, со своей стороны, увидел в отставке Либермана признание поражения и неспособность противостоять палестинскому сопротивлению. Как отметило палестинское агентство САФА, уход министра обороны стал "политической победой Газы".

Обострение в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа вновь ухудшилась в конце прошлой недели. Причиной стала перестрелка во время израильской военной операции на территории анклава. Тогда погибли израильский офицер и шестеро палестинцев. По данным местных СМИ, среди них были высокопоставленные боевики ХАМАС. Военизированное крыло "Исламского джихада" объявило общую мобилизацию, Израиль стянул силы к Газе.

Позже обмен ударами продолжился, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.

Вечером 12 ноября под обстрел из анклава попал израильский автобус, строения в городах Сдерот, Ашкелон и Нетивот. Один человек тяжело пострадал от осколков палестинской мины.

После этого израильская авиация нанесла по сектору Газа удары в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны боевиков. Она атаковала более 70 объектов, среди которых называются военные цели ХАМАС и "Исламского джихада". По данным палестинских медиков, погибли три человека.

Всего удары были нанесены по 160 целям, но Либерман назвал это недостаточной реакцией на палестинские обстрелы.

Обострение чревато войной

Обострение ситуации в секторе Газа может перерасти в военную операцию Израиля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Эта ситуация должна вылиться в очередную операцию Израиля по ликвидации угрозы ХАМАС. Но занимать территорию Газы, разоружать те военизированные формирования, которые там есть, Израиль не хочет, потому что это все надо держать под контролем", — сказал РИА Новости президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По его словам, обстрелы со стороны Газы будут продолжаться до тех пор, пока Иран спонсирует вооруженные группировки в секторе. "Пока Иран (а это иранская игра) будет снабжать в Ливане "Хезболлах", а в Газе ХАМАС ракетами и проплачивать деньги для того, чтобы эти ракеты по Израилю выпускались, это будет вечно", — полагает эксперт.

"Заказ поступил — по Израилю стреляют, Израиль проводит военную операцию, но не берет под контроль. Опять завезли вооружение в Газу — опять идет обстрел", — добавил он. По его словам, пока есть спонсор, ХАМАС и "Хезболлах" будут продолжать "свою партизанщину и терроризм".

Старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко, в свою очередь, отметила, что ситуация обострилась серьезно, но все к этому и шло в течение последних нескольких месяцев, когда в приграничных с Израилем районах постоянно происходили массовые выступления палестинцев.

"Конечно, такое обострение опасно более широкими военными действиями", — сказала она.

Эксперт отметила, что Либерман и некоторые другие высокопоставленные военные настаивают на широкомасштабной военной операции, но, по ее словам, сейчас Израилю очень невыгодно начинать новую войну с Газой, поскольку это вызовет большой негативный резонанс в международном сообществе. К тому же, отметила Носенко, в стране в ближайшее время объявят досрочные выборы, поэтому военная операция совершенно не входит в планы израильского руководства. "Проводить предвыборную кампанию на фоне военной операции, конечно, неинтересно нынешнему руководству и самому премьер-министру", — заключила она.