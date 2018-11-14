Движение "Донецкая республика" получило 74 места в парламенте ДНР

ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Возглавляемое избранным на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным общественное движение "Донецкая республика" займет в парламенте 74 места, "Свободный Донбасс" — 26, сообщила в среду на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

"По результатам выборов депутатов Народного совета "Донецкая республика" получила 74 мандата, "Свободный Донбасс" — 26 мандатов", — сказала Позднякова.

По ее словам, за "Донецкую республику" проголосовали 72,38%, за "Свободный Донбасс" — 26,2%.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На места в парламенте претендовали два общественных движения — "Донецкая республика", у которой было большинство в Народном совете прошлого созыва, и "Свободный Донбасс". Места разделены пропорционально числу набранных голосов. Всего в парламенте 100 мест.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.