Вучич уверен, что визит Путина в Сербию станет максимально плодотворным

БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность, что ожидаемый в январе визит президента РФ Владимира Путина в Сербию станет "самым плодотворным по содержанию и числу подписанных документов".
"Уверен, что его (Путина — ред.) визит станет до сих пор наиболее плодотворным по смыслу и числу соглашений и их содержанию в различных сферах жизни общества, которые мы вместе подпишем", — приводит телеканал заявление сербского президента.
Вучич отметил, что для Сербии особое значение имеют энергетика, инфраструктурные проекты, инновационные технологии и другие отрасли, где у двух стран налажено хорошее сотрудничество.
Вучич также выразил удовлетворение от ноябрьского визита заместителя главы правительства России Юрия Борисова в Сербию и встречи с ним.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.