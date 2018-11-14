Вучич уверен, что визит Путина в Сербию станет максимально плодотворным

БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность, что ожидаемый в январе визит президента РФ Владимира Путина в Сербию станет "самым плодотворным по содержанию и числу подписанных документов".

Вучич провел в среду встречу с послом России в Сербии Александром Чепуриным. На части разговора, посвященного в том числе, ожидаемому в середине января визиту российского лидера в Белград, присутствовало национальное телевидение Сербии РТС.

"Уверен, что его (Путина — ред.) визит станет до сих пор наиболее плодотворным по смыслу и числу соглашений и их содержанию в различных сферах жизни общества, которые мы вместе подпишем", — приводит телеканал заявление сербского президента.

Вучич отметил, что для Сербии особое значение имеют энергетика, инфраструктурные проекты, инновационные технологии и другие отрасли, где у двух стран налажено хорошее сотрудничество.

"Еще раз хочу поблагодарить российского президента и вас за поддержку, которую оказываете сербскому народу и Сербии в сохранении ее территориальной целостности, и что поддерживаете ее усилия по достижению компромиссного решения (по вопросу Косово – ред.), а не решения в результате давления, шантажа", — заявил сербский лидер послу РФ.

Вучич также выразил удовлетворение от ноябрьского визита заместителя главы правительства России Юрия Борисова в Сербию и встречи с ним.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.