Мэй оценила черновое соглашение по Brexit

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что черновое соглашение с ЕС по Brexit "значительно приближает к тому, за что голосовали британские граждане" и послужит экономическим интересам страны.
"Данное соглашение значительно приближает к тому, за что голосовали британские граждане на референдуме", — сказала Мэй, отвечая в среду на вопросы в парламенте.
"Мы вернем себе контроль за нашими деньгами, законами и границами", — добавила британский премьер.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.