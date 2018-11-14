Мэй оценила черновое соглашение по Brexit

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что черновое соглашение с ЕС по Brexit "значительно приближает к тому, за что голосовали британские граждане" и послужит экономическим интересам страны.

Накануне вечером на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".

"Данное соглашение значительно приближает к тому, за что голосовали британские граждане на референдуме", — сказала Мэй, отвечая в среду на вопросы в парламенте.

"Мы вернем себе контроль за нашими деньгами, законами и границами", — добавила британский премьер.

Она подтвердила, что в 14.00 (17.00 мск) начнется заседание кабмина, на котором министры обсудят соглашение и примут решение "о следующих шагах в национальных интересах". "Потом я вернусь в парламент, чтобы проинформировать об этом", — отметила Мэй.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.