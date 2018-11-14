Пограничники сообщили об ухудшении ситуации на туркмено-афганской границе

ТОКМАК (КИРГИЗИЯ), 14 ноя — РИА Новости. Пограничные ведомства стран СНГ отметили значительное ухудшение обстановки на границе Туркмении и Афганистана.
"Участники заседания отметили значительное обострение обстановки на туркменско-афганской госгранице, где возникли угрозы вооруженных провокаций и обстрелов территории Туркмении", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Киргизии Гульмира Борубаева.
По ее словам, участники заседания отметили необходимость совместной работы погранведомств на региональном уровне по своевременной нейтрализации угроз погранбезопасности государств СНГ на афганском направлении.
Она отметила, что только за последнее время в приграничных с Таджикистаном и Туркменией районах Афганистана боевиками совершено более 70 террористических актов.
В Афганистане с начала 2000-х годов идет противостояние правительственных сил и движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.