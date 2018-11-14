Пограничники сообщили об ухудшении ситуации на туркмено-афганской границе

ТОКМАК (КИРГИЗИЯ), 14 ноя — РИА Новости. Пограничные ведомства стран СНГ отметили значительное ухудшение обстановки на границе Туркмении и Афганистана.

Восьмидесятое заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) государств-участников Содружества независимых государств проходит 14 ноября в киргизском городе Токмак. В нем принимают участие руководители пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководство ряда международных организаций, в том числе уставных органов СНГ, антитеррористического центра и бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений Содружества, а также секретариата ОДКБ и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

"Участники заседания отметили значительное обострение обстановки на туркменско-афганской госгранице, где возникли угрозы вооруженных провокаций и обстрелов территории Туркмении", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Киргизии Гульмира Борубаева.

По ее словам, участники заседания отметили необходимость совместной работы погранведомств на региональном уровне по своевременной нейтрализации угроз погранбезопасности государств СНГ на афганском направлении.

"Как было заявлено в ходе заседания, наиболее опасная тенденция развития обстановки складывается на центральноазиатском направлении внешних границ СНГ. Она связана с высокой террористической активностью, прежде всего, в Афганистане. Там наблюдается увеличение численности вооруженных группировок и расширение зоны боевых действий международных террористических организаций на фоне обострения внутриполитических проблем в этой стране", — добавила Борубаева.

Она отметила, что только за последнее время в приграничных с Таджикистаном и Туркменией районах Афганистана боевиками совершено более 70 террористических актов.

В Афганистане с начала 2000-х годов идет противостояние правительственных сил и движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.