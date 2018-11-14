Курц ухмыльнулся в ответ на обвинения в огласке "шпионского" дела

ВЕНА, 14 ноя – РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц несколько раз ухмыльнулся и засмеялся, когда журналист на пресс-конференции указал ему на столь публичную огласку дела о предполагаемом шпионаже в пользу России.
Многие в Австрии были удивлены публичной оглаской правительством дела отставного полковника, в том числе президент страны Александер Ван дер Беллен. Однако Курц считает, что правительство поступило правильно.
"Простите, но я не могу не ухмыльнуться… Что было бы, если бы мы сделали по-другому? Есть сведения, что в Австрии есть предполагаемый шпион, который за несколько лет получил от России 300 тысяч евро за шпионаж в австрийских вооруженных силах и передачу данных России. И мы как правительство говорим: "По этому поводу мы ничего не будем говорить", или: "Нам это не мешает", или: "У нас с этим никаких проблем"?" — сказал Курц.
"Согласно информации, которую получил я, на мой взгляд, было абсолютно правильным проинформировать общественность, абсолютно правильно проинформировать российскую сторону о том, что мы подобное не принимаем", — добавил канцлер.
Во вторник земельный суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры о заключении подозреваемого в разведдеятельности под стражу австрийского отставного полковника. Сейчас он на свободе, но должен ежедневно являться в полицию, в противном случае последует задержание. Прокуратура Зальцбурга во вторник опротестовала решение суда, жалобу рассмотрит высший земельный суд Линца.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.