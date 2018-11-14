Член парламента Британии оговорила россиянина, чтобы избежать штрафа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Член парламента Британии Фиона Онасанья (Fiona Onasanya) оклеветала россиянина, чтобы избежать штрафа за превышение скорости, сообщает газета Times.

Как пишет издание, инцидент произошел в июле прошлого года в графстве Кембриджшир. Отмечается, что это случилось спустя месяц после того, как Онасанья была избрана в парламент.

Дорожные камеры зафиксировали, что автомобиль женщины превысил скорость. В ответ на судебную повестку 35-летняя Фиона Онасанья и ее брат Фестус Онасанья заявили, что за рулем автомобиля был снимавший у них квартиру Алекс Антипов. Однако Антипов на тот момент находился в России со своими родственниками.

В последствии стало известно, что Фестус Онасанья ранее уже пытался избежать наказания похожим образом. Он признал обвинения, выдвинутые против него по нескольким инцидентам, в том числе касательно эпизода с его сестрой. Однако Фиона Онасанья отрицает, что предоставила недостоверную информацию об инциденте.