В Китае собака уже третий месяц ждёт хозяйку на месте ее гибели

ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Верная собака уже третий месяц ждёт хозяйку на месте ее гибели в городе Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает информационное агентство China News.

По данным издания, утром 21 августа на одной из городских дорог Хух-Хото произошло ДТП, автомобиль насмерть сбил женщину. С этого дня на место гибели женщины начала приходить собака.

"Скоро уже три месяца, как собака не покидает это место, неважно — снег или дождь. Очень трогательно", — цитирует агентство местного таксиста Го Синьхуа.

По словам Го Синьхуа, который работает таксистом в ночную смену, водители таксопарка утверждают, что собака постоянно ждёт на дороге хозяйку.

"Каждый раз так, как только люди подходят, она убегает. Мы уходим, и он снова возвращается", — говорит Го Синьхуа.

На опубликованных в сети фото видно, что собака сидит на дороге, ходит возле разделительного заграждения.