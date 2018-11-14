Йеменская армия временно приостановила бои за Ходейду для эвакуации раненых

КАИР, 14 ноя — РИА Новости. Армия Йемена, поддерживаемая арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, временно приостановила бои за город-порт Ходейда для эвакуации раненых и сотрудников гуманитарных организаций, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои военные источники.
Армия Йемена на минувшей неделе при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начала новую операцию в захваченном повстанцами-хуситами портовом городе Ходейда, несмотря на прозвучавшие ранее призывы прекратить войну.
Ранее в ноябре США призвали воюющие в Йемене стороны прекратить боевые действия в течение 30 дней. Остановить бои в Ходейде призывали также гуманитарные организации — Международный комитет Красного креста (МККК) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В сентябре ООН сообщала, что сотни тысяч человек в Ходейде находятся в критическом положении, и гуманитарная ситуация резко ухудшилась. Гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде отметила, что жители порта "нуждаются во всем".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.