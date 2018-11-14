Представитель ХАМАС прокомментировал отставку главы Минобороны Израиля

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абу Зухри заявил, что отставка министра обороны Израиля Авигдора Либермана является признанием поражения, передает палестинское агентство САФА.
Абу Зухри заявил, что отставка Либермана "является признанием поражения и неспособностью противостоять палестинскому сопротивлению".
Агентство добавляет, что отставка министра "является политической победой Газы".
Накануне израильский министр отмежевался от решения коллег по правительству о прекращении боевых действий в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Политик назвал "фейковой новостью" сообщения о том, что он голосовал за, и вновь призвал нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.
Либерман занял пост министра обороны в 2016 году — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.