Представитель ХАМАС прокомментировал отставку главы Минобороны Израиля

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абу Зухри заявил, что отставка министра обороны Израиля Авигдора Либермана является признанием поражения, передает палестинское агентство САФА.

Ранее Либерман объявил об отставке из-за несогласия с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа.

Абу Зухри заявил, что отставка Либермана "является признанием поражения и неспособностью противостоять палестинскому сопротивлению".

Агентство добавляет, что отставка министра "является политической победой Газы".

Накануне израильский министр отмежевался от решения коллег по правительству о прекращении боевых действий в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Политик назвал "фейковой новостью" сообщения о том, что он голосовал за, и вновь призвал нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.

Либерман занял пост министра обороны в 2016 году — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.