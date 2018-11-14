ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Предстоящее в среду заседание кабинета министров, на котором правительство рассмотрит проект соглашения с ЕС о Brexit, будет крайне сложным для премьер-министра Терезы Мэй, ей предстоит оказать немалое давление на министров с тем, чтобы они одобрили положения уже согласованной с ЕС "сделки", сообщили РИА Новости сразу несколько источников в парламенте и Консервативной партии.
"В кабинете действительно большие противоречия между группой сторонников "жесткого" Brexit и теми, кто призывал сохранить единство с Европой. Ей (Мэй) предстоит защитить этот текст (соглашения), и борьба эта будет сложной… Думаю, это будет одно из самых сложных совещаний (правительства) для нее", — сказал собеседник агентства, близкий к Консервативной партии.
Он не исключил, что уже существующий в партии конфликт относительно условий Brexit может усугубиться и привести к началу процедуры вынесения вотума недоверия премьера, к чему еще ранней осенью пытались призывать сторонники полного разрыва связей с Европой.
Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев–консерваторов направят письма с соответствующим требованием в руководящий комитет партии. С лета, когда разразился правительственный кризис, в комитет уже поступило несколько таких писем.
В случае отставки премьера в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Однако даже если Мэй удастся убедить правительство в необходимости поддержать согласованный с Брюсселем документ, то это не означает, что его положения будут автоматически приняты парламентом. Палата общин будет обсуждать документ перед подписанием и может попытаться настоять на внесении в него поправок или попытаться попросту не поддержать. В этом случае у правительства Мэй вновь возникают проблемы, так как для того, чтобы успеть заключить договор о Brexit и выйти из ЕС к намеченной дате в конце марта, текст соглашения необходимо финализировать и одобрить до конца года.
"Думаю, реалистичный срок – декабрь… Но по моему мнению, все выглядит гораздо сложнее. Есть большие разногласия (по документу) в консервативной партии, лейбористы также говорят, что не поддержат документ. Представители других партий также заявляли о недовольстве", — сказал собеседник агентства.
Слова источника подтверждает и происходящее в парламенте. Ранее лидеры лейбористов и либдемов, а также парламентские лидеры Партии Уэльса и Шотландской национальной партии направили Мэй совместное письмо, в котором заявили, что она попытается ограничить по-настоящему свободное обсуждение парламентом положений согласованного документа. Оппозиционные партии потребовали увеличения времени на дебаты и возможности вносить в документ поправки. Последнее требование может "потопить" предлагаемый Мэй проект.
"Учитывая то, как беспорядочно велись переговоры, маловероятно, что условия этой сделки будут полезны стране. Если эта сделка не отвечает нашим требованиям и не служит интересам страны, то мы будем голосовать против нее", — сказал Корбин.
До оглашения положений документа осталось несколько часов. В настоящее время с ним ознакомились только министры правительства, которые накануне вечером приезжали по одному в резиденцию Мэй на Даунинг-Стрит, подробности не просачивались даже в СМИ.