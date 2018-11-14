ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Предстоящее в среду заседание кабинета министров, на котором правительство рассмотрит проект соглашения с ЕС о Brexit, будет крайне сложным для премьер-министра Терезы Мэй, ей предстоит оказать немалое давление на министров с тем, чтобы они одобрили положения уже согласованной с ЕС "сделки", сообщили РИА Новости сразу несколько источников в парламенте и Консервативной партии.

Накануне вечером на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода". Теперь, чтобы "сделка" состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте. Однако еще до публикации положений соглашения оно подверглось критике. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требует отставки премьера и правительства.

"В кабинете действительно большие противоречия между группой сторонников "жесткого" Brexit и теми, кто призывал сохранить единство с Европой. Ей (Мэй) предстоит защитить этот текст (соглашения), и борьба эта будет сложной… Думаю, это будет одно из самых сложных совещаний (правительства) для нее", — сказал собеседник агентства, близкий к Консервативной партии.

Он не исключил, что уже существующий в партии конфликт относительно условий Brexit может усугубиться и привести к началу процедуры вынесения вотума недоверия премьера, к чему еще ранней осенью пытались призывать сторонники полного разрыва связей с Европой.

"Возможно ожидать и отставок министров, и начала процедуры вынесения вотума недоверия и выборов нового лидера партии. Сейчас делать прогнозы рано, давайте следить за ситуацией", — добавил собеседник агентства.

Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев–консерваторов направят письма с соответствующим требованием в руководящий комитет партии. С лета, когда разразился правительственный кризис, в комитет уже поступило несколько таких писем.

В случае отставки премьера в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Однако даже если Мэй удастся убедить правительство в необходимости поддержать согласованный с Брюсселем документ, то это не означает, что его положения будут автоматически приняты парламентом. Палата общин будет обсуждать документ перед подписанием и может попытаться настоять на внесении в него поправок или попытаться попросту не поддержать. В этом случае у правительства Мэй вновь возникают проблемы, так как для того, чтобы успеть заключить договор о Brexit и выйти из ЕС к намеченной дате в конце марта, текст соглашения необходимо финализировать и одобрить до конца года.

Как рассказал РИА Новости источник в парламенте, итоговое голосование по соглашению с ЕС, в случае если его проект будет утвержден правительством в среду и быстро пройдет все стадии рассмотрения в парламенте, состоится, скорее всего, в декабре.

"Думаю, реалистичный срок – декабрь… Но по моему мнению, все выглядит гораздо сложнее. Есть большие разногласия (по документу) в консервативной партии, лейбористы также говорят, что не поддержат документ. Представители других партий также заявляли о недовольстве", — сказал собеседник агентства.

Слова источника подтверждает и происходящее в парламенте. Ранее лидеры лейбористов и либдемов, а также парламентские лидеры Партии Уэльса и Шотландской национальной партии направили Мэй совместное письмо, в котором заявили, что она попытается ограничить по-настоящему свободное обсуждение парламентом положений согласованного документа. Оппозиционные партии потребовали увеличения времени на дебаты и возможности вносить в документ поправки. Последнее требование может "потопить" предлагаемый Мэй проект.

Лидер Лейбористов Джереми Корбин также выступил с отдельным заявлением и сказал, что его партия может проголосовать против поддержки документа.

"Учитывая то, как беспорядочно велись переговоры, маловероятно, что условия этой сделки будут полезны стране. Если эта сделка не отвечает нашим требованиям и не служит интересам страны, то мы будем голосовать против нее", — сказал Корбин.

До оглашения положений документа осталось несколько часов. В настоящее время с ним ознакомились только министры правительства, которые накануне вечером приезжали по одному в резиденцию Мэй на Даунинг-Стрит, подробности не просачивались даже в СМИ.