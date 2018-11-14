ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Источник: Мэй нужно давить на министров ради поддержки сделки по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (632)
01400
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фотоВестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Предстоящее в среду заседание кабинета министров, на котором правительство рассмотрит проект соглашения с ЕС о Brexit, будет крайне сложным для премьер-министра Терезы Мэй, ей предстоит оказать немалое давление на министров с тем, чтобы они одобрили положения уже согласованной с ЕС "сделки", сообщили РИА Новости сразу несколько источников в парламенте и Консервативной партии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit, сообщают СМИ
Накануне вечером на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода". Теперь, чтобы "сделка" состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте. Однако еще до публикации положений соглашения оно подверглось критике. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требует отставки премьера и правительства.

"В кабинете действительно большие противоречия между группой сторонников "жесткого" Brexit и теми, кто призывал сохранить единство с Европой. Ей (Мэй) предстоит защитить этот текст (соглашения), и борьба эта будет сложной… Думаю, это будет одно из самых сложных совещаний (правительства) для нее", — сказал собеседник агентства, близкий к Консервативной партии.

Он не исключил, что уже существующий в партии конфликт относительно условий Brexit может усугубиться и привести к началу процедуры вынесения вотума недоверия премьера, к чему еще ранней осенью пытались призывать сторонники полного разрыва связей с Европой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мэй: переговоры по Brexit завершаются, но "сделки любой ценой" не будет
"Возможно ожидать и отставок министров, и начала процедуры вынесения вотума недоверия и выборов нового лидера партии. Сейчас делать прогнозы рано, давайте следить за ситуацией", — добавил собеседник агентства.

Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев–консерваторов направят письма с соответствующим требованием в руководящий комитет партии. С лета, когда разразился правительственный кризис, в комитет уже поступило несколько таких писем.

В случае отставки премьера в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Однако даже если Мэй удастся убедить правительство в необходимости поддержать согласованный с Брюсселем документ, то это не означает, что его положения будут автоматически приняты парламентом. Палата общин будет обсуждать документ перед подписанием и может попытаться настоять на внесении в него поправок или попытаться попросту не поддержать. В этом случае у правительства Мэй вновь возникают проблемы, так как для того, чтобы успеть заключить договор о Brexit и выйти из ЕС к намеченной дате в конце марта, текст соглашения необходимо финализировать и одобрить до конца года.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
"Пустое место". Борис Джонсон предсказал будущее Британии
Как рассказал РИА Новости источник в парламенте, итоговое голосование по соглашению с ЕС, в случае если его проект будет утвержден правительством в среду и быстро пройдет все стадии рассмотрения в парламенте, состоится, скорее всего, в декабре.

"Думаю, реалистичный срок – декабрь… Но по моему мнению, все выглядит гораздо сложнее. Есть большие разногласия (по документу) в консервативной партии, лейбористы также говорят, что не поддержат документ. Представители других партий также заявляли о недовольстве", — сказал собеседник агентства.

Слова источника подтверждает и происходящее в парламенте. Ранее лидеры лейбористов и либдемов, а также парламентские лидеры Партии Уэльса и Шотландской национальной партии направили Мэй совместное письмо, в котором заявили, что она попытается ограничить по-настоящему свободное обсуждение парламентом положений согласованного документа. Оппозиционные партии потребовали увеличения времени на дебаты и возможности вносить в документ поправки. Последнее требование может "потопить" предлагаемый Мэй проект.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эксперт: слова Юнкера о Brexit'е – по сути, соболезнования британцам
Лидер Лейбористов Джереми Корбин также выступил с отдельным заявлением и сказал, что его партия может проголосовать против поддержки документа.

"Учитывая то, как беспорядочно велись переговоры, маловероятно, что условия этой сделки будут полезны стране. Если эта сделка не отвечает нашим требованиям и не служит интересам страны, то мы будем голосовать против нее", — сказал Корбин.

До оглашения положений документа осталось несколько часов. В настоящее время с ним ознакомились только министры правительства, которые накануне вечером приезжали по одному в резиденцию Мэй на Даунинг-Стрит, подробности не просачивались даже в СМИ.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена