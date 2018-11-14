Либерман заявил о выходе своей партии из правящей коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя — РИА Новости. Объявивший об отставке министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что его партия "Наш дом Израиль" выходит из правящей парламентской коалиции.

"Фракция "Наш дом Израиль" выходит из коалиции", — заявил Либерман на специальной пресс-конференции.

Уход Либермана и его партии из коалиции не лишает премьер-министра Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию с 66 до минимального 61 из 120 мандатов.

Ранее Либерман объявил об отставке из-за несогласия с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа. Он также призвал провести в стране досрочные парламентские выборы "как можно скорее" и выразил надежду, что дату получится согласовать уже к воскресенью.