Польские экологи попросили правительство остановить сжигание мусора

ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Польские экологи просят правительство разобраться со сжиганием мусора, заявил представитель экологической организации Polski Alarm Smogowy Анджей Гула на пресс-конференции в среду.

"Сегодня мы обращаемся к премьеру Матеушу Моравецкому, чтобы правительство начало работу и обеспечило полякам защиту от экологической преступности. Это касается и крупных предприятий, и домашних хозяйств", — сказал Гула.

Он отметил, что в Польше уже около 20 лет действует запрет на сжигание мусора, но "в 80% районов практически нет системы контроля".

"Жителям не к кому обратиться за вмешательством, и те, кто сжигает мусор, остаются безнаказанными", — заявил эколог.

По его данным, в Польше около 4 миллионов домашних печей "и многие из этих печей топят мусором безо всякого контроля".

Представитель краковского отделения организации Анна Двораковская в свою очередь опровергла бытующее мнение о том, что люди сжигают мусор исключительно от бедности. По ее словам, только 15-20% поляков, использующих мусор в качестве топлива, относятся к бедным слоям населения. "Только 15-20% — это действительно бедные люди, которые жгут мусор, какие-нибудь мебельные панели, пластиковые бутылки", — сказала она.

"Остальные — это люди среднего достатка и даже богатые люди. Они вынесли такие традиции из семьи, давно имеют такую привычку, некоторые даже считают сжигание мусора полезным для экологии, так как, например, пластиковая бутылка не будет много лет лежать на свалке", — пояснила Двораковская.

В последние дни во многих польских городах фиксируется сильный смог. Это связано с падением температуры воздуха и безветренной погодой. Традиционно худшая ситуация с качеством воздуха наблюдается на юге страны, в частности, в Кракове. Неудовлетворительное качество воздуха также в Силезии. Не лучшая ситуация и в столице Польши Варшаве.

Проблема смога обостряется в Польше с наступлением отопительного периода, так как многие частные дома в стране отапливаются углем. На угле также работают многие электростанции.

Не так давно Суд ЕС в Люксембурге установил нарушение европейского права со стороны Польши, которая много лет допускает превышение содержания в воздухе вредных веществ. В ответ на это правительство Польши приняло программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха.