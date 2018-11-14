В Дакке около 40 человек пострадали на оппозиционной акции

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Полиция Бангладеш применила слезоточивый газ для разгона акции сторонников оппозиционной Националистической партии в Дакке, 20 демонстрантов и по меньшей мере 20 полицейских получили ранения, сообщает газета Daily Star.

Как сообщает издание, сторонники партии прошли маршем к офису политического объединения и заблокировали автомобильное движение на расположенной рядом улице. Полиция попыталась разогнать демонстрантов, но сторонники оппозиционной партии вступили в столкновения с правоохранительными органами.

Как заявил представитель полиции Шибли Номан, по меньшей мере 20 полицейских получили ранения после того, как участники акции стали кидать в их сторону камни. Кроме того, демонстранты подожгли два полицейских автомобиля, несколько транспортных средств были повреждены.

В понедельник глава Центральной избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа сообщил, что власти страны приняли решение перенести дату проведения всеобщих выборов на неделю позже изначальной — на 30 декабря текущего года. Он также добавил, что регистрация кандидатов продлится до 28 ноября. В ходе всеобщих выборов жителям Бангладеш предстоит выбрать федеральный парламент и региональные законодательные органы.