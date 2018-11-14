В США производитель бокалов подарит сотрудникам револьверы на Рождество

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американская компания BenShot, производящая бокалы, которые выглядят так, словно их пробила пуля, планирует подарить каждому из своих сотрудников по револьверу на Рождество, сообщает газета USA Today.

Как сообщил совладелец компании, такой выбор руководства связан с "попыткой повысить личную безопасность и командный дух" работников предприятия.

По информации издания, у компании 16 сотрудников с полной занятостью, среди них есть такие работники, которые никогда не имели дела с оружием. Тем не менее, как отметил совладелец компании, большая часть работников восприняла идею подарка с энтузиазмом.

Отмечается, что двое работников изначально заявили, что не намерены принимать в подарок револьвер. Однако, как заверил совладелец предприятия, они изменили свое мнение после прохождения необходимых для получения подарка курсов безопасного обращения с оружием.