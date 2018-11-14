В Индии обезьяна убила новорожденного мальчика

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обезьяна на севере Индии выкрала младенца из рук матери и оставила его на крыше одного из домов, что привело к гибели ребенка, сообщает издание Times of India.

По данным газеты, обезьяна забежала в дом, когда мать кормила новорождённого сына, и выхватила ребенка из рук женщины.

"Неха (мать — ред.) не успела понять, что происходит, когда обезьяна уже выкрала нашего сына. Я побежал следом, обезьяна оставила сына на крыше соседского дома, но было уже поздно. Аруш истекал кровью, и у него не было пульса", — приводит издание слова отца ребенка.

Родители отвезли ребенка в больницу, где врачи констатировали смерть. Представитель местной полиции заявил, что обезьяна нанесла младенцу тяжёлые травмы черепа и шеи, пишет газета.

Отмечается, что, по словам местных жителей, за 15 минут до этого та же обезьяна атаковала 14-летнюю девочку, которая все же смогла убежать, получив легкие ранения.

По сообщению полиции, два месяца назад в том же населенном пункте от нападения обезьяны пострадал еще один новорожденный, который сейчас находится в больнице.