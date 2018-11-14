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Министр обороны Израиля ушел в отставку

(обновлено: 15:05 14.11.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАвигдор Либерман. Архивное фотоАвигдор Либерман. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку из-за ситуации в секторе Газа.

Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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Накануне он выступил против решения коллег по правительству прекратить боевые действия в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Он заявил, что надо нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.

"Мы покупаем тишину на очень короткое время и расплачиваемся за нее безопасностью на длительный период", — заявил министр, объявляя о своей отставке.

Либерман добавил, что два с половиной года изнутри боролся за свои принципы, был не согласен и много спорил с решением о поставках в сектор Газа топлива и наличных денег, предоставленных Катаром.

В свою очередь, представитель ХАМАС Абу Зухри заявил, что отставка Либермана стала признанием поражения, передает агентство САФА. По его словам, Израиль не способен противостоять палестинскому сопротивлению. Агентство, в свою очередь, добавляет, что уход министра обороны со своего поста — это политическая победа Газы.

Израильские военные. Архивное фото
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
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Призыв к досрочным выборам

Также Либерман призвал как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Уход русскоязычного лидера партии "Наш дом Израиль" не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального 61 мандата из 120.

Либерман занял пост министра обороны в 2016-м — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.

Обострение ситуации в секторе Газа

Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Ситуация в секторе Газа вновь ухудшилась в воскресенье. Причиной стала перестрелка во время военной операции израильских военных на территории анклава. Тогда погибли израильский офицер и шестеро палестинцев. По данным местных СМИ, среди них были высокопоставленные боевики ХАМАС. Военизированное крыло "Исламского джихада" объявило общую мобилизацию, Израиль стянул силы к Газе.

Позднее обмен ударами продолжился, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.

Вечером в понедельник под обстрел из анклава попали израильский автобус, строения в городах Сдерот, Ашкелон и Нетивот. Один человек тяжело пострадал от осколков палестинской мины.

После этого израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны боевиков. Она атаковала более 70 объектов, среди которых называются военные цели ХАМАС и "Исламского джихада". По данным палестинских медиков, погибли три человека.

Либерман назвал нанесенные удары по 160 целям в секторе Газа недостаточной реакцией на палестинские обстрелы.

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт
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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Victory NoName
ага это он говорил, что русские не помешают ему бомбить Сирию!?
14:15
14.11.2018
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