Сервисы знакомств уличили в продаже профилей пользователей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Данные миллионов пользователей популярных приложений для знакомств в Сети оказались в открытом доступе, пишет портал Vice Motherboard со ссылкой на исследование берлинской некоммерческой организации Tactical Tech и художницы Джоаны Молл.

Исследователям удалось закупить у брокера данных USDate миллион профилей всего за 153 доллара. В базу вошла информация, которую указывали в анкетах пользователи Tinder, Match, OKCupid и других сервисов, — фотографии, адреса электронной почты, пол, возраст, профессия, сексуальная ориентация и интересы.

Брокерская компания утверждает, что все страницы принадлежат реальным людям, однако эксперты сомневаются в этом и отмечают, что аутентичность каждого профиля проверить практически невозможно.

Исследователи также связались с сервисами для онлайн-знакомств, однако те не представили оперативных комментариев.

В USDate назвали законной практику продажи данных третьим сторонам и сослались на условия соглашения на передачу, обработку и хранение данных, которое каждый пользователь должен подписать для доступа к сервисам.