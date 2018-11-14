Канцлер Австрии рассказал об отношениях с Россией после шпионского скандала

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

ВЕНА, 14 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией.

"У нас хорошие контакты с Россией, <…> это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать", — уточнил он на пресс-конференции.

В ночь на 10 ноября в Австрии задержали отставного полковника Вооруженных сил, которого заподозрили в многолетнем шпионаже в пользу России. За разглашение гостайны ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Курц потребовал от Москвы "транспарентной информации" и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами. Глава МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию.

Российский МИД выразил протест послу Австрии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений".

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения.