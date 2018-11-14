Украинский телеканал показал карту страны без Крыма

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne показал в прямом эфире карту страны без Крыма, сообщает Укринформ.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже назначил внеплановую выездную проверку телеканала. Регулятор утверждает, что в действиях телеканала есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".
На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом.
Так, летом Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделенным "нейтральным" цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.
В марте телеканал СТБ показал в эфире шоу "Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее СМИ признало "ошибку", обвинив в этом режиссера монтажа.