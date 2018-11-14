Поклонская оценила последствия высказываний о блицкриге на Москву для Киева

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Заявления из Киева о блицкриге, цель которого — завоевать Москву, могут привести к уничтожению действующего режима на Украине, считает депутат ГД Наталья Поклонская.

Ранее бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. Такими, по его словам, должны стать ответные меры Киева на выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Всем желающим военным путём дойти до Москвы советую лучше изучать историю. Неужели забыли? Забыли, чем и где заканчивались все блицкриги, направленные против России? Заканчивались в столице агрессоров позорным унижением и полным крахом их идеологии", — сказала Поклонская РИА Новости.

С другой стороны, депутат отметила, что "измученный такими политиками и руководителями украинский народ ждёт, когда придёт конец такой власти".

"Может, такие безумные заявления и станут активизатором быстрого уничтожения. Поэтому прозвучавший пассаж вряд ли кого-то подбодрит (даже из числа самых отчаянных киевских фантазеров), потому что себе дороже выйдет. Скорее всего, даже они намекнут коллеге по несчастью, что он маленько того… сглупил, короче", — сказала она.