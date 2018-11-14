В Кремле подтвердили, что Путин провел разговор с Тачи в Париже

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с лидером Косово Хашимом Тачи в кулуарах торжественных мероприятий в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, он указал на необходимость нахождения Приштиной консенсуса с Белградом и говорил, что РФ поддержит их общие решения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Тачи сообщил о разговоре с Путиным в Париже, в ходе которого, по его словам, обсуждалось возможное достижение мирного соглашения между Белградом и Приштиной.

"Это, собственно, была не встреча в нашем понимании, это было общение в кулуарах. В кулуарах Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятий, которые состоялись в Париже в рамках 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Действительно, упомянутый вами Тачи был одним из них, они, действительно, пожали руки, сфотографировались", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о встрече.

"Естественно, Путин обратил внимание на необходимость, в первую очередь, нахождения консенсуса с Сербией, это главное. И, конечно, он сказал, что та договоренность, которая будет обеспечена самими сторонами, будет поддержана нами. Собственно, по-другому быть не может", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.