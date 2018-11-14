В Крыму прокомментировали слова экс-депутата Рады о блицкриге

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Слова украинского политика о блицкриге на Москву говорят о его неадекватности, считает глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. Таким, по его словам, должен стать ответ Киева на выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Комментировать по сути эти слова невозможно. Остается только выразить сожаление, что нынешняя Украина демонстрирует такие поразительные процессы, которые происходят в головах зомбированных людей", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его мнению, подобные планы могут рождаться только под воздействием горячительных напитков или специальных препаратов.

"Это явная неадекватность и ненормальность. Явная психическая зависимость от чего-то, потому что в нормальном состоянии никакой, даже отъявленный враг России, такого не может себе представить и позволить сказать", — сказал Иоффе.

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