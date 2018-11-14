В ФРГ расследуют нелегальное финансирование избирательной кампании АдГ

Кандидаты от партии Альтернатива для Германии Александер Голенд и Элис Вейдел во время подсчета голосов на парламентских выборых в Германии. 24 сентября 2017

Кандидаты от партии Альтернатива для Германии Александер Голенд и Элис Вейдел во время подсчета голосов на парламентских выборых в Германии. 24 сентября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прокуратура немецкого города Констанц расследует предполагаемое нелегальное финансирование избирательной кампании правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает журнал Spiegel со ссылкой на руководителя прокуратуры.

Ранее ряд немецких СМИ, в том числе газета Sueddeutsche Zeitung, сообщали, что сопредседатель фракции АдГ в немецком бундестаге Алиса Вайдель получила приблизительно 130 тысяч евро от зарегистрированной в Швейцарии фармацевтической компании. Сообщалось, что деньги переводились небольшими суммами одному из отделений АдГ и предназначались на финансирование избирательной кампании Вайдель.

"Прокуратура Констанца расследует на фоне сообщений в прессе, имели ли место правонарушения", — заявил изданию руководитель прокуратуры.

По информации журнала, по законам ФРГ сокрытие источника получаемых политической партией денежных средств грозит лишением свободы сроком до трех лет. Кроме того, закон запрещает финансирование немецких политических партий гражданами и организациями стран, которые не являются членами ЕС.

Как отмечает издание, сама Алиса Вайдель отрицает незаконное финансирование. Подчеркивается также, что спустя приблизительно полгода после того, как денежные средства были получены, сумма пожертвований была полностью или частично переведена обратно на счет отправителя.

По результатам прошедших в сентябре прошлого года выборов в Бундестаг "Альтернатива для Германии" впервые вошла в состав немецкого парламента, получив 94 депутатских мандата и сформировав третью по величине фракцию. Согласно результатам последних социологических опросов, АдГ также занимает третье место по популярности среди немецких политических сил, уступая лишь блоку ХДС/ХСС и партии "Зеленых".