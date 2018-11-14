Лидер Южной Кореи надеется на эффект от контактов Ким Чен Ына и Трампа

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассчитывает на положительный эффект от планируемых новых контактов лидера КНДР Ким Чен Ына с ним и с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом южнокорейский лидер заявил на встрече в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он выразил благодарность российскому президенту за поддержку мирному процессу на Корейском полуострове.

"Предстоят две встречи: лидеров США и Северной Кореи, и ответный визит господина председателя Ким Чен Ына в Сеул. Мы надеемся на то, что в результате этих двух встреч (будет) положительный эффект в установлении мира на Корейском полуострове", — сказал Мун Чжэ Ин.