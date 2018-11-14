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В мире

Эксперт оценил возможность подписания мирного договора России и Японии

(обновлено: 12:47 14.11.2018)
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© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкПорт Южно-Курильска. Архивное фотоПорт Южно-Курильска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. России и Японии вряд ли удастся решить проблему подписания мирного договора, но прогресс по вопросу принадлежности южных Курил возможен по итогам встречи японского премьера Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости востоковед, профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский.

Аэропорт Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Японский аналитик рассказал о поразительных изменениях на Курилах

Японская газета "Майнити" сообщила ранее со ссылкой на источники в правительстве, что премьер-министр Синдзо Абэ собирается на полях мероприятий АСЕАН предложить российскому лидеру ускорить переговоры по решению вопроса принадлежности южных Курил с опорой на советско-японскую декларацию 1956 года.

Согласно этому документу Москва выражала готовность после заключения мирного договора с Токио передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. При этом якобы предложение Абэ будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается. Как отмечает японская пресса, Абэ рассчитывает таким образом, что двум странам удастся прийти к рамочному соглашению уже в 2019 году.

"Я считаю, что, конечно, предложение Абэ возможно и очень вероятно. Абэ уже много раз пробовал разные подходы к решению этой проблемы, которая в принципе нерешаемая", — сказал Тавровский РИА Новости.

Рыболовецкие суда у берегов острова Шикотан в бухте Крабовой. Сахалинская область
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Проблема заключения мирного договора между Россией и Японией

При этом он полагает, решить проблему мирного договора между Россией и Японией невозможно.

"Я считаю, что эту проблему (мирного договора. – Прим. ред.) решить невозможно. Эта проблема связана с результатами Второй мировой войны. Практически все основные изменения российско-японской границы проходили по итогам войн. Граница может быть изменена, как я считаю, только по итогам следующей войны между Россией и Японией, что абсолютно невозможно", — отметил он.

Как подчеркнул Тавровский, если связывать подписание мирного договора с территориальными уступками, то решить проблему нереально. Он также добавил, что любые территориальные уступки противоречат национальным интересам России.

Специалист добавил, что решение территориального вопроса между Москвой и Токио невозможно и с точки зрения ситуации в западной части Тихого океана, поскольку "это вызвало бы очень большие разочарования, скажем так, у наших китайских, корейских партнеров и вообще в районе Тихого океана".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает с программной речью в парламенте. 24 октября 2018
© REUTERS / Toru Hanai
Абэ заявил о намерении открыть "новую эру" в отношениях с Россией

Как полагает эксперт, японское руководство, включая Синдзо Абэ, по внутриполитическим причинам вынуждено искать новые подходы и информационные поводы, касающиеся территориальных вопросов и мирного договора. По его словам, Абэ понимает, что проблема мирного договора нерешаемая, это связывает ему руки в вопросе улучшения отношений с Россией, но с учетом настроений японской общественности премьер-министр Японии вынужден обращаться к этой теме.

При этом Тавровский напомнил, что российско-японская территориальная проблема не единственная, и точно такие же проблемы есть у Японии и со всеми другими соседями, в том числе, с Китаем и Южной Кореей.

По словам эксперта, успехи вокруг ситуации с мирным договором могут быть связаны только с появлением каких-либо новых формулировок, новых временных рубежей, но реально ничего не изменится. "Ни один камень на Курильских островах не станет японским в обозримом будущем", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин рассказал о реакции Абэ на предложение заключить мирный договор

В сентябре на Восточном экономическом форуме Путин, выступая вместе с Абэ, неожиданно для японской стороны предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. После сессии Абэ вновь пояснил позицию Японии, делающую невозможным принятие этого предложения. Вместе с тем, политические круги Японии и сам Абэ расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.

Абэ должен будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра страны в сентябре 2021 года. Он намерен ускорить переговоры, чтобы успеть до истечения своих полномочий решить вопрос мирного договора с Россией.

Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Япония выразила России протест из-за стрельб на Южных Курилах

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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