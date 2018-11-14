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Путин: РФ и Южная Корея взаимодействуют в разрешении ядерной проблемы КНДР

Сюжет:
Восточноазиатский саммит в Сингапуре (15)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом Индонезии Джоко Видодо в Сингапуре. 14 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом Индонезии Джоко Видодо в Сингапуре. 14 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Москва и Сеул развивают экономическое сотрудничество, а также активно взаимодействуют в разрешении северокорейской ядерной проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Сингапуре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России отметил, что Республика Корея является одним из ключевых партнеров РФ в Азии, занимая второе место по объему двустороннего торгового оборота в этом регионе после Китая. "В прошлом году товарооборот (РФ и Южной Кореи) вырос на 23%, за первые девять месяцев текущего года еще 13% прибавил", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва и Сеул активно работают на международной арене, "в том числе по разрешению главного вопроса, самого чувствительного — по разрешению северокорейской ядерной проблемы".

"Нам всегда есть о чем поговорить, объем наших отношений очень большой", — заключил Путин.

В свою очередь, президент Южной Кореи также отметил развитие сотрудничества двух стран и контактов на высшем уровне. Он назвал успешным проведение на прошлой неделе в Южной Корее первого российско-корейского форума межрегионального сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Именно в этом году корейско-российские отношения развиваются как никогда динамично, почти по всем направлениям, расширяя спектр сотрудничества на региональный уровень и сохраняя ценности общего мира и процветания", — сказал Мун Чжэ Ин.

"Надеюсь продолжить нынешнюю динамику взаимодействия между нашими странами, это позволит осуществить нашу с Вами общую цель — к 2020 году… повысить товарооборот до 30 миллиардов долларов и туристический поток до 1 миллиона", — заключил президент Южной Кореи.

Во встрече с российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, замглавы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РЖД Олег Белозеров, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2018 / Hector Retamal
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Как говорится в материалах ко встрече, приоритетным направлением экономического сотрудничества двух стран является реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, связанных с совместным освоением природных ресурсов и созданием новых производств в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности, на территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток. Ключевыми направлениями взаимодействия являются также программы, предусматривающие экспорт в Южную Корею российского сжиженного природного газа, нефти и электроэнергии, сотрудничество в автомобиле- и судостроении, мирном использовании ядерной энергии, в области информационных технологий, в финансовой сфере, в строительстве объектов инфраструктуры и освоении космоса.

Отмечается также, что введение безвизового режима в 2014 году стимулировало рост турпотока между Россией и Южной Кореей. В 2017 году Южную Корею посетили более 232 тысяч российских туристов, Россию — более 261 тысячи граждан Южной Кореи.

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