Ле Пен призвала Макрона отказаться от подписания пакта ООН по миграции

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен в интервью РИА Новости призвала президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от подписания Глобального соглашения о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции ООН, назвав это "потерей части суверенитета наций".

"Очевидно, речь идет о дополнительном изъятии у стран части их свободы… Это еще одна потеря части суверенитета наций", — сказала Ле Пен.

"Призываю президента Макрона отказаться от подписания этого пакта Марракеша, который сделает нас еще более бессильными в решении проблем миграции", — добавила политик.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. В дальнейшем Австрия отступила от соглашения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом также заявил, что данный документ идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.

Как говорится на сайте ООН, глобальный договор о миграции станет первым соглашением, достигнутым в результате межправительственных переговоров, и заключенным под эгидой ООН, которое охватит все аспекты международной миграции и будет носить всесторонний и всеобъемлющий характер.