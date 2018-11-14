Ле Пен раскритиковала идею создания общеевропейской армии

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию, подчеркнув, что армия является элементом суверенитета национального государства, а не межнационального объединения.

В начале ноября президент Франции Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Глава Франции подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Позже президент США Дональд Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Макрона, отметив, что "Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют".

"Я в корне против общеевропейской армии. Я считаю, что армия – это элемент суверенитета нации. Европейского суверенитета не существует. Европа – это не нация, не народ. И я желаю, чтобы она была скорее площадкой для европейского сотрудничества, европейским альянсом. Общеевропейская армия ни в коем случае не должна появиться", — заявила Ле Пен в телефонном интервью РИА Новости.

По мнению лидера "Национального объединения", создание общеевропейской армии нужно Макрону для того, чтобы "разделить с Германией" "место в Совбезе ООН" и "французский ядерный потенциал".

"Макрон хочет при помощи создания этой европейской армии разделить место в Совбезе с Германией, и я категорически против этого. Он также хочет разделить наш ядерный потенциал, и я тоже категорически против. Я считаю, что для поддержания мира каждая нация должна обладать своей национальной армией, но не разрешать ей участвовать в общих военных действиях, если это будет необходимо", — заключила Ле Пен.