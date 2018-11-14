Суд в ЕС установил, что вкус продуктов не охраняется авторским правом

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Европейский суд при рассмотрении спора двух нидерландских производителей сыра установил, что авторское право не распространяется на вкус пищевых продуктов, говорится в решении инстанции на сайте суда.

"Вкус продуктов не может быть точно и объективно определён. В отличие от, например, литературного, изобразительного, кинематографического или музыкального произведения, которые являются четкими и объективными формами выражения, вкус пищевых продуктов определяется в большей степени на базе вкусовых ощущений и впечатлений, которые субъективны", — сообщается в решении.

Суд отметил, что вкус по-разному воспринимается в зависимости от возраста, привычек и вкусовых предпочтений потребителя, а также обстановки, в которой употребляется продукт.

Нидерландская компания Levola Hengelo, производящая мягкий сыр с зеленью, подала иск против другого производителя сыра Smilde, обвинив фирму в незаконном копировании собственной продукции. Нидерландский суд не признал авторские права на вкус сыра, после чего компания подала апелляцию, а следующая инстанция передала дело в Европейский суд.