Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского 11 декабря

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Херсонский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление его ареста на 11 декабря, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Украинский суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.

"Херсонский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб защиты на определения следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского на 14.30 (15.30 мск) 11 декабря", — сказал адвокат РИА Новости.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.